У Росії впав рейтинг довіри до Путіна: результати опитування

У Росії в кінці січня – на початку лютого 2021 року зафіксували зменшення довіри до Володимира Путіна. Відповідний рівень опустився до 29%.

Джерело: "Левада-центр"

Попередні результати свідчать, що у серпні – жовтні 2020 року рівень довіри Путіну тримався на рівні 33 – 34%.

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Водночас соціологи зазначили, що рейтинг довіри до президента Росії знижується вже понад 2 роки. Проте іноді він підвищується на 1 – 2 пункти, до прикладу, у листопаді 2017 року він становив 59%.

Однак рівень схвалення російського президента становить 64% – відповідний показник залишається майже незмінним декілька останніх років.

Серед вікової групи росіян 18 – 24 років діяльність президента схвалює 51% респондентів, не схвалює – 46%. За останні 3 роки рівень схвалення Путіна в цій віковій групі впав приблизно на третину.

За інформацією аналітичного центру "Левада", рейтинг довіри до опозиціонера Олексія Навального зріс до 5% і вперше перевищив рівень довіри до глави КПРФ.

Опитування проводили 29 січня – 2 лютого 2021 року за репрезентативною вибіркою населення об'ємом 1616 осіб від 18 років в 50 суб'єктах Росії. Дослідження проводили методом особистого інтерв'ю.