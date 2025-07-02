Тоді російські "Сушки" падатимуть частіше: куди треба вдарити ЗСУ

В Росії втретє за рік сталася авіакатастрофа літака класу Су-34. 1 липня неподалік військового аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородскій області цей винищувач-бомбардувальник розбився.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу припустив можливі причини цієї катастрофи.

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В Росії впав Су-34: чи новий це літак

На відео, яке поширювали росіяни в соцмережах, помітно, що у літака виникла несправність під час посадки. Як пояснив Храпчинський, Су-34 – не є новим, це модернізований старий радянський літак. Тому "болячки" в них залишились старі.

"Якщо оцінювати те, що не розкрилося шасі, то значить була проблема з гідравлікою. Вона призвела не тільки до проблем з шасі, а ймовірно і щодо певних можливостей регулювання елементами керування цим літаком. Такі помилки в нього вже були, коли літак влетів у житлову будівлю. Проблема давня і на це треба звернути увагу", – зазначив авіаексперт.

Він розповів, що в Росії функціонує підприємство "Гідронмаш". Це, з його слів, єдиний завод на всій території країни-агресорки, який займається виготовленням гідравлічних систем для літаків зокрема класу Су-34.

Зазначимо, що військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив на тому, що катастрофи російських Су-34 почастішали. Серед можливих причин падіння винищувача він назвав незадовільний технічний стан авіації, а також високу інтенсивність польотів. Він розповів, яку місію виконують Су-34 та з чим може бути пов'язана недбалість росіян в обслуговуванні літаків.