У Росії впав військовий вертоліт: є загиблі – фото, відео

Неподалік від села Корпікюля в Ленінградській області впав військовий літак МІ-8. Авіакатастрофа сталася ввечері 24 червня.

Як пишуть російські ЗМІ, вертоліт належить Росгвардії. Причини авіакатастрофи наразі не розголошують.

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Жертви авіакатастрофи

За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 3 людини. Дивом ніхто з місцевих не постраждав.

Відомо, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ без озброєння. Влада Ленінградської області підтвердила інформацію про катастрофу вертольота, але відмовилася розкривати деталі інциденту.

Село Карпікюля, де сталася авіакатастрофа: дивіться відео

Літак впав у Ленінградській області: дивіться відео

Місце падіння військового вертольота / Фото телеграм-каналу LIFE SHOT, "78"