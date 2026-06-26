У Росії поступово виходить з ладу сама контрактна модель набору найманців. Про це пише Юрій Федоренко.

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У Росії більше не працює контрактна модель

Офіційна статистика щодо кількості контрактників, зі зрозумілих причин, засекречена. Тому наявні дані – це узагальнення окремих досліджень, журналістських розслідувань та епізодичних витоків інформації.

Загальну картину доповнюють речі, які неможливо приховати: розширення кампаній примусу вразливих груп населення до підписання контрактів, а також тиск Кремля на поліцію, регіональні адміністрації, виші та бізнес із вимогою забезпечити приплив "тимчасово живої сили".

Модель "комерційного контракту", за допомогою якої Кремль тривалий час вирішував проблему поповнення втрат, фактично дискредитована. Потенційні кандидати накопичили достатньо інформації про свою подальшу долю після укладення такого "договору з дияволом". Сьогодні цей "безстроковий квиток в один кінець" купують переважно люди, які опинилися на соціальному дні та перебувають у стані ментального розладу.

Ось лише один приклад, що ілюструє загальний тренд. Голова Муйського району Бурятії Володимир Дашиєв намагався змусити місцевих підприємців відправити хоча б когось зі своїх працівників на фронт, аргументуючи це тим, що план із набору контрактників виконано на нуль відсотків. Коли йому відповіли, що охочих немає, чиновник почав схиляти до підписання контрактів самих керівників підприємств. Подібних історій "на болотах" сьогодні сотні, а можливо, й тисячі.

Вже очевидно: контрактна модель більше не здатна компенсувати масштаби втрат. Наступне питання – чи не перейде Кремль до нової хвилі "часткової мобілізації"?

Такий сценарій можливий. У ГУР МО України вважають, що Москва може вдатися до нових мобілізаційних кроків і вже готує до цього населення за допомогою пропаганди. Якщо це станеться, то найімовірніше восени, після виборів до Держдуми Росії. Проте навіть такий крок не дозволить військово-політичному керівництву противника переламати ситуацію. Ба більше, він створить для режиму нові ризики.

Чому мобілізація не вирішить проблем Росії?

По-перше, стіна українських дронів нікуди не зникне. Наші бойові розрахунки виконають і перевиконають будь-який план із утилізації окупантів. Цікаво, що подібну оцінку нещодавно озвучив навіть військовий злочинець Гіркін-Стрєлков. У переданій із в'язниці записці він доводить, що нова хвиля мобілізації не вирішить проблем російської армії, оскільки українські безпілотні системи здатні знищувати будь-які обсяги живої сили. Це той рідкісний випадок, коли противник говорить правду.

По-друге, "на болотах" спостерігається стійке падіння довіри до влади загалом і до Володимира Путіна зокрема. Це підтверджують дані більшості соціологічних служб. Оголошення нової мобілізації може спровокувати різке зростання суспільного невдоволення. Іншими словами, мобілізаційна хвиля ризикує перерости у політичну бурю, що змиє кремлівський режим.

Противник опинився в ситуації, коли кожне рішення погіршує його становище. Загальний висновок очевидний: навіть якщо Путін наважиться на вкрай ризикований для себе крок і оголосить нову "часткову мобілізацію", це не наблизить його до мети. Навпаки – ефект може виявитися співмірним із відкриттям внутрішнього фронту "на болотах".

Недоімперія потрапила в пастку, з якої немає виходу. Питання лише в тому, як довго вона ще зможе існувати в такому стані. Ми щодня і щоночі робимо все можливе, щоб скоротити термін її життя. Працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні!