У Росії все йде за планом: біда в тому, що план – повне г***о

У Росії все піддається дресируванню. Навіть рубль. Спочатку дресирували опозицію. Вийшло.

З ким не вийшло – приїхав "Новачок". Потім дресирували олігархів. Вийшло. Хто не зрозумів – сів одразу. Коли вийшов – поїхав одразу. Адже зрозумів усе.

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У Росії дресирували всіх

З ким не вийшло – трапилася депресія у Лондоні та гостре бажання повіситись у ванній. Потім дресирували інтелігенцію. Вийшло. З ким не вийшло – приїхав чорний вир.

Потім дресирували спортсменів. Вийшло. З ким не вийшло і хто за океан захотів – поїхав за північне море. Ближче до океану. Саме місце для хокеїста – навколо один лід.

Потім почали дресирувати рубль. Вийшло. Сказали: рубль має бути сильним, щоб показати буржуям, що ми їх не боїмося. І рубль став дуже сильним. По 50. Нікому не потрібно, але по 50.

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З економікою не склалося

Потім сказали: рубль має стати не таким сильним, бо бюджету хана, експортерам боляче, ось уже 5-й топменеджер наближених до газпромівських фірм загадково самовбився. І рубль став не таким сильним. Раз і вже 63.

І рухається до мети, зазначеної партією та урядом, і великим керманичем Путіним. Який на великому форумі з талібами дав йому чіткий орієнтир та рубль, як дерев'яний патріот, не може не послухатися.

А економіка? Яка економіка... Адже ось країна. Дресирована. Дресироване суспільство за цим спостерігає і пускає слину. За командою. Все йде за планом. Завжди. Лихо лише в тому, що план – повне г….

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