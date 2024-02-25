У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч, – Зеленський
Володимир Зеленський назвав втрати Росії у війні проти України. За словами президента мовиться про 500 тисяч осіб разом з пораненими.
Президент України повідомив, що втрати окупантів разом з пораненими складають близько 500 тисяч осіб. Про це він сказав під час пресконференції, передає 24 Канал.
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Скільки вбитих росіян
Російські загарбники упродовж двох років повномасштабної війни зазнали шалених втрат у техніці та особовому складі. Лише за час наступу на Авдіївку окупанти втратили сотні одиниць техніки й понад 40 тисяч своїх бійців. Штурми міста за кількістю втрат називають чи не найбільшими від моменту вторгнення.
Під час пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що загалом країна-агресорка втратила приблизно 500 тисяч своїх людей вбитими й пораненими. Він додав, що вбитими нараховується близько 180 тисяч окупантів.
Що сказав Зеленський про втрати України
- Президент заявив, що за час повномасштабної війни Україна втратила 31 тисячу військових. Він закликав не вірити словами росіян про нібито 300 тисяч вбитих. Такі слова окупантів Зеленський назвав "маячнею".
- Український лідер додав, що кожен загиблий військовий – велика втрата для України. Водночас він відмовився називати кількість поранених, адже тоді окупанти знатимуть, скільки бійців немає на полі бою.
- Коментувати тему зниклик безвісти Зеленський також відмовися та нагадав, що в останніх обмінах повернулися бійці, яких також вважали зниклими. Президент додав, що на окупованих територіях могли загинути десятки тисяч цивільних людей.