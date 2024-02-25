У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав втрати Росії у війні проти України. За словами президента мовиться про 500 тисяч осіб разом з пораненими.

Президент України повідомив, що втрати окупантів разом з пораненими складають близько 500 тисяч осіб. Про це він сказав під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Скільки вбитих росіян

Російські загарбники упродовж двох років повномасштабної війни зазнали шалених втрат у техніці та особовому складі. Лише за час наступу на Авдіївку окупанти втратили сотні одиниць техніки й понад 40 тисяч своїх бійців. Штурми міста за кількістю втрат називають чи не найбільшими від моменту вторгнення.

Під час пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що загалом країна-агресорка втратила приблизно 500 тисяч своїх людей вбитими й пораненими. Він додав, що вбитими нараховується близько 180 тисяч окупантів.

Що сказав Зеленський про втрати України