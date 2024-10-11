Відчув силу: хто може організувати наступний "похід на Москву"

Глава Чечні Рамзан Кадиров почав відкрито атакувати Кремль. Він порадив російській владі налагодити "грамотну систему міграційного контролю". Мовляв, "якщо Владімір Путін і його друзі не слухатимуть його, то він влаштує бунт у Росії".

Таку думку 24 Каналу висловив письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Кадиров відчув силу. Той, хто думає, що він "прогнеться", глибоко помиляється. Глава Чечні цілком реально може організувати "похід на Москву".

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Яке питання Кадиров може підняти для бунту в Росії

За словами Мурзагулова, Рамзан Кадиров відкритим текстом говорить російському диктатору Владіміру Путіну та його друзям, мовляв, "якщо ви не будете слідувати моїм наказам, зокрема, про те, кому мають належати ті чи інші бізнеси, хто повинен жити, а хто має померти за моїм наказом, тоді я влаштую у Росії справжній чорний бунт".

Він чудово розуміє, що вистачить одного сірника, щоб все згоріло настільки швидко, що ніхто й оком не моргне. Росія перетвориться у великий емірат на чолі з пашею Кадировим. Це насправді дуже легко зробити,

– наголосив опозиціонер.

Про це, зокрема, свідчать міжнаціональні та міжрелігійні проблеми. У Росії серйозно знущаються з мусульман. А в місті-мільйоннику Москві лише 4 мечеті, де поміститься максимум кілька десятків тисяч людей, інші ж вимушені молитися у багнюці.

Ще й навколо, коли будеш іти на вулиці, лунатимуть крики, бо ти просто виглядаєш не "по-русскі". Ця держава перебуває на межі колапсу. І я взагалі не розумію, як вони дозволили розгойдати так званий "русскій мір". Половина людей у Росії можуть вважати себе не росіянами. У їхніх паспортах пише умовно "мама – татарка, тато – башкир, дядько – українець",

– зазначив Ростислав Мурзагулов.

І Кадиров нагадує, що може в будь-який момент поставити на вуха Росію, якщо з ним будуть погано поводитися. Він відчув "запах крові" та свою силу. Опозиціонер побився об заклад, що глава Чечні навряд "ляже" під путінських людей, як-от олігарха Сулеймана Керімова та голову адміністрації Путіна Антона Вайно. Тож, Кадиров може дійсно організувати "похід на Москву" і використати для цього питання мусульманства.

До слова, у Росії розпочалася кривава боротьба між кланами через розподіл компанії "Wildberries", що належить сім'ї Бакальчуків. Путінські люди замовили вбивство глави Чечні Рамзана Кадирова, а той, своєю чергою, оголосив кровну помсту.