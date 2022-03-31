У Росії є ще одне болісне місце, яке змусить її піти з України
Джерело:фейсбук Анатолія Амеліна
Знайшли ще одне болісне місце Росії! Мета санкцій – припинення агресії. Як ми бачимо, нинішні санкції Росії боляче не зробили...
Ахілесова п'ята агресора
Нагадаю, слабке місце Росії – це нафта. І доки не буде ембарго, Росія матиме ресурси. Але є ще одне слабке місце. Санкції для військово-промислового комплексу РФ.
Рекомендуємо Ця війна надовго, вона не закінчиться завтра, але стане останньоюВиявляється, Росія імпортує понад третину стратегічних видів мінеральної сировини та понад 60% дефіцитних видів корисних копалин, причому за деякими їх залежність від імпорту – 100%. Це дані рахункової палати РФ.
За рахунок закордонних поставок сировини покривається 100% потреб економіки РФ у критичних матеріалах, необхідних військово-промисловому комплексу:
- титан;
- хром;
- марганець;
- літій;
- а також понад 87% попиту на цирконій.
Декілька деталей:
1. Марганець та хром
Це легуючі елементи, які застосовуються для виробництва броні. Росія отримує марганцеві руди з 14 країн (1,1 мільйона тонн), але основні:
- Південна Африка – 680 тисяч тонн;
- Габон – 248 тисяч тонн;
- Казахстан – 143 тисячі тонн.
Хрому РФ імпортує 903 тисячі тонн з 11 країн, основні:
- Казахстан – 786 тисячі тонн;
- Туреччина – 58 тисячі тонн;
- Південна Африка – 55 тисячі тонн.
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2. ЛітійСьогодні це один із ключових металів, необхідних для виробництва акумуляторних батарей. Але ще Літій застосовується в ядерній енергетиці, під час плавлення алюмінію, задля створення ракетного палива. Дані щодо імпорту літію РФ засекретила.
3. Ну і титан!
Тут найцікавіше. Виявляється, згідно зі звітом рахункової палати РФ, Росія на 83% забезпечена титаном з України.
Де застосовується титан:
- у цивільному та військовому авіабудуванні;
- виробництво сталі з високим вмістом хрому (до 30%);
- виготовлення корпусів підводних човнів;
- космічні двигуни.
Зокрема, гіперзвукові ракети "Кинджал", якими вже бомбардували Україну, не виготовити без титану. Уявляєте абсурд? Україну бомбили за допомогою матеріалів, куплених в Україні! Хто продає титан Росії? Нагадаю, 83% постачає Україна!
Як ударити по ворогу його ж зброєю
1. На території Дніпропетровської області розташований "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", який веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 мільйони тонн.Офіційним бенефіціаром "Демуринського гірничо-збагачувального комбінату" є російський мільярдер Михайло Шелков – акціонер та член Ради директорів найбільшого світового виробника титану, зливків та прокату – російської корпорації "ВСМПО-Авісма", проти якої весь світ уже вводить санкції!
2. А також державна українська компанія "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" через європейські прокладки.
Що з цим усім можна і потрібно робити найближчим часом?
Варте уваги Окупанти вдають із себе "кинджал" біля "серця" Києва, але попереду їх чекає п***ець
1. Україна:
- націоналізація "Демуринського гірничо-збагачувального комбінату";
- контроль відвантажень українського ільменіту до концесійного одержувача.
Це вже дасть обмеження постачання титану до Росії.
2. Світ:
Вимагати від міжнародних партнерів заборони та санкцій до постачальників критичних матеріалів у Росію (хрому, літію, марганцю). Це створить проблеми у виробництві цілої групи продукції військово-промислового комплексу Росії.
Як ми писали раніше, запас міцності у Росії великий, тому мета санкцій – змусити Росію до припинення агресії й створити умови, за яких вона більше не зможе повторитися. Читайте, робіть висновки, поширюйте!
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