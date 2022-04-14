У Росії за провал війни арештували 20 генералів, – Невзлін

Російський опозиціонер у вигнанні Олексій Невзлін заявив, що за провал війни в Україні заарештували 20 генералів Міноборони Росії.

За словами Невзліна, всі арештовані у Росії генерали – штабні.

До теми Голів двох громад на Луганщині підозрюють у держзраді: їм вже оголосили підозри

Чому генералів арештували? Російський опозиціонер у вигнанні назвав причину їх арешту. Мовляв все через розкрадання коштів, які виділяли на підготовку українського керівництва та населення до "урочистої зустрічі армії визволителів".

За словами Невзліна, з 2014 року було вкрадено близько 10 мільярдів доларів, виділених Володимиром Путіним на підготовку бліцкригу.

Окрім того, російський опозиціонер у вигнанні повідомив, що колишній радник президента Росії Владислав Сурков наразі перебуває під домашнім арештом, його також підозрюють у розкраданні грошей, виділених на підготовку до війни.

До слова, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Станом на 14 квітня ворог втратив вже 19 900 своїх бійців, 753 танки та 1 968 бойових броньованих машин.

Цікаво – ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці: дивіться відео