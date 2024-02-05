У Росії з 1 березня заблокують VPN: із чим ще доведеться попрощатись росіянам

Роскомнадзор від 1 березня 2024 року планує блокувати всі VPN-сервіси в країні. Уже невдовзі росіянам стане складніше переглядати ютуб, користуватись соцмережами. Щоправда російська пропаганда переконує, що це благо, адже інтернет – це "портал в пекло".

Обізнаність, критичність і правда, яку можуть випадково дізнатись росіяни, замість звичної їм пропаганди, може стати пеклом хіба що для Кремля.

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Росія входить до трійки світових лідерів за кількістю завантажень застосунків, що дають змогу обходити блокування. Знову ж таки, усе через пропаганду та обмеження свободи слови.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у Кремлі вирішили внести до чорного списку десятки ресурсів, як нібито загрозу для держбезпеки.

А за допомогою VPN росіянам вдавалося відвідувати заблоковані майданчики. Та, оскільки VPN в Кремлі вважають буквально "ворогом держбезпеки", російські урядовці почнуть блокувати ці сервіси.

Які сервіси будуть недоступними росіянам

Мова про VPN-сервіси, що забезпечують доступ, зокрема і до соціальних мереж: Instagram, Facebook, а також YouTube. На думку російської влади, обмежити доступ до цих платформ особливо важливо.

Цікаво, що в Росії навіть є "Ліга безпечного інтернету", її очільниця Катерина Мізуліна завітала до школярів в Єкатеринбурзі зі своїми пропагандистськими наративами. На зустрічі з дітьми вона промивала їм мізки, що інтернет – це зло і буквально "портал в пекло".

Заявила, що сервіси крадуть інформацію користувачів, а тому факт заборони VPN в Росії є просто благом для них.

"VPN, особливо безкоштовний, – це ваш портал в пекло. Тому що ваші дані викачуються із пристрою нескінченно", – заявила Мізуліна.

При цьому вона заявила, що обмежити всі VPN-сервіси владі не вдасться, але вони заблокують найбільші.

Мізуліна назвала VPN порталом в пекло: відео

! Аналітики вважають, що особливий контроль над інтернетом у Росії буде встановлено напередодні президентських виборів у березні 2024 року.