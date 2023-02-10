Адвокатка повідомила про смерть кримськотатарського політв'язня Гафарова в російському СІЗО

Кримчанина Джеміля Гафарова російські окупанти засудили до 13 років. Вороги не надавали йому жодної медичної допомоги, чоловік загинув.

Про це для громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомила адвокатка Ліля Гемеджі. Гафаров перебував в ізоляторі Новочеркаська.

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"Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг", – розповіла Гемеджі.

Потребував регулярного діалізу

Здоров'я незаконно ув'язненого 60-річного Гафарова погіршувалося. Його адвокат Еміль Курбедінов повідомляв, що чоловікові відмовляли провести медичне обстеження.

Дружина ув'язненого Разіє Гафарова зазначала, що у 2017 році її чоловік пережив інфаркт міокарда. Він був у важкому стані. Крім цього, Гафарову діагностували ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Відтак чоловік потребував регулярного діалізу нирок. В умовах СІЗО це неможливо проводити.

Російська федеральна служба виконання публічно не повідомляє про смерть Гафарова.



Джеміль Гафаров / Фото зі сторінки "Кримської солідарності"

Що відомо про звинувачення від окупантів

Російський суд 11 січня ув'язнив кримських татар у "справі кримських мусульман". Мовиться про Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва. Їх звинуватили у тероризмі.

Людей затримали 27 березня 2019 року. Окупанти прийшли до їхніх домівок.