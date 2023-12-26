У Росії горіло атомне судно: Світан пояснив потенційну загрозу від його ядерної установки
У російському Мурманську загорівся контейнеровоз "Севморпуть" з атомним реактором. Оскільки раніше вантажне атомне судно уже мало кілька серйозних поламок, його використання може бути небезпечним.
Використання подібного атомного криголама-контейнеровоза має певні ризики. Про них детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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У чому особливість контейнеровоза
"Севморпуть" раніше уже відправляли на довгий ремонт, однак не довго йому довелося плавати, адже у 2020 знову сталася поломка. Вантажне атомне судно знову відновило свою роботу, а вже 25 січня 2023 року воно судно загорілося.
Атомний контейнеровоз "Севморпуть"
Це єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.
Ядерної бомби там точно немає. Річ у тому, що ядерний реактор – це теплова збірка з ядерних продуктів. Завдання цієї ядерної збірки розігріватися під певними умовами. Тобто є певна зайва температура, і йде відвід тепла в основному під воду,
– пояснив Роман Світан.
На турбіні судна може висіти практично що завгодно: починаючи від електрогенератора і закінчуючи навіть гребним гвинтом, якщо це потрібно. Здебільшого всі ці питання вирішують через вироблення електроенергії.
"Це малі ядерні реактори, які поширені і на атомних підводних човнах, і на такого роду криголамах. Такі ж ядерні збірки іноді можуть розташовуватися навіть на космічних апаратах. Тобто це збірка, яка один раз заряджається, а потім змінюється в залежності від вироблення палива", – зауважив військовий експерт.
"Севморпуть" – справді старий контейнеровоз, який піддавався не одному ремонту. Якщо раптом станеться вибух, навіть при повному руйнуванні ядерних збірок, це загрожує тільки зараженням радіоактивним матеріалом. Тобто це не ядерний вибух у чистому вигляді. Але іноді зараження відходами ядерних матеріалів, є набагато небезпечнішими ніж навіть ядерний вибух.
Небезпека все ж є
При ядерному вибуху від переходу в певний стан цієї ядерної збірки радіаційний фон може триматися близько 40 – 70 років. Але як такого радіаційного зараження немає.
А ось коли руйнується ядерна збірка, ядерний матеріал розкидається на певній території. Він іноді може фонити сотні тисяч років. Все залежить від періоду напіврозпаду тієї речовини, яка є в цій ядерній збірці,
– пояснив Світан.
Достеменно невідомо, що сталося з контейнеровозом – це могло бути самозаймання, або ж підпал.
"Все-таки будь-яка російська економічна діяльність, яка спрямована на виробництво військової амуніції або доставку військової амуніції має бути під ударом", – наголосив полковник запасу.
На думку Світана, це може бути роботою російських партизанських партизанів.
Удар по ВДК "Новочеркаськ": що відомо
- Вночі 26 грудня у порту Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ". Це успішна операція Повітряних сил. Тактична авіація пів на четверту ночі використала крилаті ракети для удару по ВДК.
- Таку велику втрату приховати росіянам не вдалося. Тож гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов вранці 26 грудня повідомив, судно справді пошкодили, а внаслідок атаки буцімто загинула людина та ще двоє отримали поранення. Зауважимо, що міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито "збиття двох Су-24", з яких начебто і запускали ракети по "Новочеркаську".
- У мережі з'явилися фото корабля у вогні. Власне, корабель не просто горів, а ще й детонував. Тож казочки про лише "пошкодження судна" можна вважати спростованими.