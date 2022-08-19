У росії закінчуються боєприпаси: чи зможуть окупанти активно наступати

В армії росії почали поступово закінчуватися боєприпаси. Мовиться навіть про ті снаряди артилерії, які зараз беруть зі старих сховищ. Тому це може суттєво вплинути на здатність військ москви продовжувати наступальні дії.

Анонімне джерело в розвідці США розповіло про це журналістці Еммі Буровс 19 серпня. Також мовилося про дії росії щодо намагань поновлювати боєздатність своїх БТГр.

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Є докази виснаження запасів зброї росії

За словами представника розвідки, поступове зменшення боєзапасу російської армії – не припущення. Тому він вважає, що такий стан речей "зрештою почне погіршувати здатність росії розпочинати наступ".

У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси виснажуються... включно з боєприпасами, які надходять із глибоких сховищ,

– сказав розвідник США.

Він згадав і вибухи військових складів окупантів, бо це безпосередньо впливає на кількість запасів нашого ворога. "Я думаю, що ми можемо припустити напади українців у тилу ворога", – сказало анонімне джерело. Водночас співрозмовник акцентував, що навіть у межах росії такі цілі є повністю законними, оскільки їхнє ураження не становить загрози територіальній цілісності агресора.

Спроби відновити боєздатність – провальні

Керівництво армії окупантів справді намагається компенсувати втрати, яких зазнало. Передусім мовиться про особовий склад.

Наразі США вже відомо про те, що росіяни почали об'єднувати батальйонно-тактичні групи. На думку розвідника, росія переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили… це не хороший спосіб підвищити боєздатність".

Поповнення та відновлення сил буде невід'ємною частиною того, що відбуватиметься взимку,

– спрогнозував представник розвідки.

Також він додав, що наразі війна вже перейшла у наступну стадію. Мовляв, дії росіян стали більш поміркованими, бо вони зрозуміли, "що це марафон, а не спринт".

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