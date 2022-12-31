Наближаються до "недоторканого запасу", – у ЗСУ розповіли про російський запас ракет

Росіяни вже почали використовувати ракети зі стратегічних запасів. Насамперед, мова про "Іскандери", які окупанти вже фактично не запускають.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни чекають на відновлення запасів ракет завдяки виробництву, яке ще якимось чином працює.

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"Західна і наша розвідки відстежують, як працює виробництво та санкції. Саме контроль над дотриманням санкцій допоможе Росії ще менше виготовляти смертоносної зброї", – вважає Ігнат.

За словами речника, крилата ракета – це дуже високі технології, які коштують мільйони доларів. Крім ракет, росіяни ще виробляють технологічні гелікоптери, літаки, якими хочуть поділитися з Іраном. Технології західних країн також використовуються в цивільній авіації та нафтовидобувній промисловості.

Вони можуть зробити двигун, фюзеляж, наповнити ракету пальним. Але напівпровідники, чипи, плати, які є технологічними і виробляються тільки кількома країнами – це унікальна продукція, яку якщо не отримати, то ракета нікуди не полетить. Це високотехнологічна зброя,

– пояснив Юрій Ігнат.

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Вішають локшину на вуха

На думку речника Повітряних сил ЗСУ, інформація про те, що Росія зможе виробляти ракети "Калібр" нескінченно, розповсюджується для внутрішнього електорату.

"Не будуть вони казати, що це не можливо буде робити, коли немає з чого. Ракети виробляють не з кізяків, як вони там роблять зайчиків на свята", – підсумував Ігнат.

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