Відповідну заяву Володимир Орлов зробив під час розмови з іншим пропагандистом країни-агресорки Сергієм Карнауховим 7 липня.

До теми Качинський згадав Садового під час конференції у Гданську: що відповів мер Львова

Що саме сказав Орлов про Садового?

Довідково! Володимир Орлов – російський пропагандист, директор центру військово-політичної журналістики (CIGR) та голова Ради міжрегіональної громадської організації "Віче".



Окупант займає радикально антиукраїнську позицію, активно підтримуючи російську військову агресію проти України, окупацію українських територій та поширюючи кремлівську пропаганду.

Володимир Орлов сказав, що російській владі потрібно "вибивати цеглинки, на яких сьогодні стоїть київський режим". Саме так окупанти характеризують українську владу.

Пропагандист визнав, що, ймовірно, військово-політичне керівництво Росії "не хоче завдавати ударів по перших особах" в Україні. Що, звичайно ж, неправда, враховуючи кількість замахів, які попередили на Володимира Зеленського, та постійні розмови щодо "ударів по центрах прийняття рішень", тобто по держустановах нашої країни.

Далі Орлов згадав про відомих українців, яких Росії "варто було б ліквідувати".

Хто такий "Мадяр" (командувач СБС Роберт Бровді – 24 Канал)? Це що, перша особа? Буданов (глава ОП – 24 Канал) – той самий терорист, покидьок. Чому, як то кажуть, ми по них не завдаємо жодних ударів?

– цинічно питає окупант.

Також росіянин згадав і про міського голову Львова Андрія Садового з-поміж "потенційних цілей", які мала б обрати Москва. Орлов назвав мера українського міста "злочинцем" та "терористом".

Не оминув Орлов і тему ОУН/УПА, яку так люблять використовувати у своїй брехні російські пропагандисти.

Він (Садовий – 24 Канал) ж прославляє ось цих геноцидників нацизму, які знищували мирне населення, які йшли в обозі гітлерівських катів. І при цьому він вільно дихає, ходить під сонечком і розуміє, що йому нічого не загрожує. А їх треба заганяти в нори, а потім у цих норах, власне кажучи, і забивати,

– неприховано закликає пропагандист.

Варто зазначити, що Андрій Садовий займає безкомпромісну патріотичну позицію, послідовно засуджуючи російську військову агресію та називаючи Росію країною-терористом, з якою неможливі жодні компроміси до повної деокупації всіх українських територій.

Водночас Садовий активно закликає західних партнерів посилювати санкції проти країни-агресорки та збільшувати постачання зброї Україні для повної перемоги.