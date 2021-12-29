У Росії закрили організацію, яка досліджувала репресії в СРСР: ЄС і США відреагували

Влада Росії вирішила закрити правозахисний центр "Меморіал", який досліджував політичні репресії в СРСР. Натомість США і Євросоюз заявили, що засуджують таке рішення російських чиновників.

Як підкреслив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, Європа висловлює жаль щодо рішення верховного суду Росії ліквідувати "Міжнародний меморіал". На його переконання, установа відігравала важливу роль.

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ЄС висловлює жаль з приводу рішення верховного суду Росії ліквідувати "Міжнародний меморіал", що відігравав важливу роль у захисті пам’яті про політичні репресії і порушення прав людини,

– заявив Боррель.

Позиція США

Держдеп заявив, що "Меморіал" є однією з найстаріших і найбільш авторитетних організацій у цій сфері в Росії. Адже 30 років дослідники "Міжнародного меморіалу" шукали імена та історії мільйонів жертв радянських репресій і працювали над історичною справедливістю. У Держдепі зауважили, що організацію закрили через рік після того, як у Росії ще більше ускладнилось становище незалежного громадянського суспільства.

США також заявляють, що для них тривожними є спроби Росії закрити ще один правозахисний центр "Меморіал". Держдеп називає переслідування обох наступом шляхетну справу і правозахисну роботу загалом.

Народ Росії та пам’ять мільйонів постраждалих від радянських репресій заслуговують на краще,

– наголошує Держдеп.

Також США висловили солідарність з усіма, кого переслідують у Росії за спробу реалізовувати свої права на свободу вираження поглядів і зібрання. Також підтримують тих, хто опинився у в'язниці за звинуваченнями з політичних мотивів.

Що відомо про ситуацію зі правозахисним центром

Одну з найстаріших правозахисних організацій Росії "Міжнародний меморіал" ліквідував верховний суд за зверненням генпрокуратури. Вона вивчала репресії у СРСР.

У відомстві пояснювали свої дії тим, що, мовляв, "Міжнародний Меморіал" неодноразово порушував вимоги законодавства стосовно "іноземних агентів". Представник генпрокуратури переконував, що організація начебто створює "брехливий образ СРСР".

Представники організації відкидали претензії генпрокуратури і наголошували, що законних підстав для ліквідації організації немає. Як заявляв голова правління "Міжнародного Меморіалу" Ян Рачинський, організація оскаржуватиме рішення.

Також у жовтні у Москві поліція зачиняла в офісі правозахисного центру "Меморіал" 20 співробітників організації та громадянина Польщі. Він привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" режисерки Аґнєшки Голланд.

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