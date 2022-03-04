В Росії залишилося ресурсів на війну до неділі, – Христо Грозєв
4 березня 2022 , 19:55Читать новость на русском
Джерело:"Останній Блокпост"
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає, що в Росії залишилось ресурсів на війну до неділі. Також наступного тижня на Москву чекає ще серія жорстких санкцій.
Розслідувач Bellingcat вважає, що після закінчення ресурсів на росіян чекає крах. Його заяву поширили ЗМІ.
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На Росію чекає ще більше жорстких санкцій
За словами Грозєва, наступного тижня на Москву чекають нові жорсткі санкції. Ба більше, масштаб буде таким значним, якого раніше не було у світі. Ймовірно, що каральні обмеження торкнуться глави Кремля Володимира Путіна.
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