У Росії замовили критику Кримської платформи з 15 тисяч акаунтів: СБУ ліквідувала ботоферму

Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, яку організували жителі Києва. На замовлення з Росії Кримську платформу критикували більш ніж з 15 тисяч акаунтів.

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності спецслужб Росії проти України.

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Деталі діяльності ботоферми

За завданням своїх "кураторів" зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення Кримської платформи. Здебільшого робили це через аканти у фейсбуці, інстаграмі, тіктоці.

Загалом для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тисяч анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені "пересічних громадян".

Серед організаторів протиправної діяльності були 4 жителів Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

Однак гроші за "публікації" зловмисники отримували з території Росії через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

300 демів для доступу до інтернету,

кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв'язку,

десятки мобільних терміналів та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

У межах кримінального провадження за статтею про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити обставини правопорушення і притягти до відповідальності людей, причетних до нього.

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