Вобла теж дискредитує російську армію: чергова порція абсурду з держави-агресорки

Мешканку Тюмені визнали винною у "дискредитації російської армії". Цікаво, що дівчина просто написала крейдою на асфальті "Ні воблі!".

Тепер росіянка повинна сплатити 30 тисяч рублів штрафу. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Як вобла російську армію дискредитує

Суд вже вдруге розглядав справу проти Аліси з Тюмені. Наприкінці вересня на центральній площі Єдності та Злагоди вона зробила крейдою напис "Ні воблі!". Однак, поліцейські побачили в ньому саме "дискредитацію збройних сил Росії". Проти дівчини відкрили адміністративну справу.

Втім, під час судового засідання, росіянка заявила, що мала на увазі саме "Ні воблі", а не "Ні війні", адже начебто "відчуває неприязнь до цього виду риб". Тоді поліцейським не вдалося спростувати таке пояснення. Тож Алісу виправдали та навіть повернули їй крейду.

Уже незабаром поліція подала апеляцію і справу направили на новий розгляд. Суд постановив, що мешканка Тюмені все ж таки виступала не проти риби. Тож росіянку визнали винною у "дискредитації збройних сил Росії". Тепер їй доведеться заплатити 30 тисяч рублів штрафу.

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Це цікаво! В російському кодексі про адміністративні правопорушення стаття про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Росії" з'явилася лише на початку березня 2022 року. Однак, "правоохоронці" вже склали за нею понад 5 000 тисяч протоколів.

Здебільшого рішення про "дискредитацію" ну дуже абсурдні. Наприклад, нещодавно в Росії визнали "дискредитацією" армії плакат з написом "я люблю свого тата" та опис сну про Зеленського. Схоже, що у державі-агресорці загострення маразму.