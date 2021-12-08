У Росії завершили розслідування проти Корольова, який воював на боці України
Джерело:РИА Новости
Російські правоохоронці завершили розслідування проти Антона Корольова, який воював на боці України у складі батальйону "Азов". Його підозрюють у тому, що він нібито "зв'язався з українськими націоналістами".
Громадянин Росії воював на боці України до 2019 року. Однак на батьківщині його намагаються судити заочно.
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У чому звинувачують Корольова
У Слідчому комітеті Росії інкримінують Антону Корольову "пропаганду ідей націонал-соціалізму" та "вступ до націоналістичного батальйону" в Україні. Загалом російські правоохоронці назвали "екстремістом" та "найманцем".
Однак Корольов зараз не в Росії, через що судити його можуть лише заочно. Слідчі повідомляли, що надсилали в Україну запит на екстрадицію свого громадянина. Та, очікувано, людину, яка давала опір окупантам, Кремль не отримав.
Проте, у Росії продовжують "справу" Корольова.
Що відомо про Антона Корольова
- Після початку війни на Донбасі, громадянин Росії Антон Корольов приїхав в Україну та вступив у лави батальйону "Азов".
- На військових полігонах Корольов пройшов навчання, після чого поїхав на Донбас. Там він воював проти окупантів.
- Антон Корольов з 2015 по 2019 роки воював на Донбасі на українському боці.
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