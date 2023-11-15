У Росії заявили про атаку дрона на Тамбовський пороховий завод: почалася пожежа

У Росії заявили, що нібито дрон атакував їхній завод в Тамбовській області. За даними пропагандистів, внаслідок атаки є пошкодження.

Інцидент трапився, за даними пропагандистів, орієнтовно о 7 ранку 14 листопада. Внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння дрона

Російські телеграм-канали написали, що дрон упав на територію Тамбовського порохового заводу у Котовську.

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити,

– традиційно побідкались пропагандисти.

За їхніми даними, попередньо ніхто не постраждав. Пропаганда також поспішила заявити, що нібито роботи в цьому цеху не проводили.

Вороги запевнили, що нібито ніхто не постраждав. З опублікованих окупантами кадрів у мережі видно, що пожежа була доволі масштабною.



Пожежа на Тамбовського пороховому заводі / Фото росЗМІ

Окрім того, вранці 15 листопада окупанти побідкались на нову атаку дронами. Міноборони Росії заявило, що нібито орієнтовно о 7:30 їхня сумнозвісна ППО знищила нібито український безпілотник літакового типу над Смоленською областю.

У Росії лунали вибухи у районі заводу, що виготовляє "Кинджали"

Вночі 14 листопада не надто спокійно було, за даними росіян, на хімічному заводі у Брянській області. Там нібито знайшли безпілотний літальний апарат літакового типу, який буцімто був начиненого вибухівкою. До речі, завод виготовляє промислові вибухові речовини та боєприпаси.

Окрім того, вибухи чули в Московській області у районі заводу "КБ Машинобудування", що виробляє "Кинджали" та "Іскандери", якими Росія обстрілює Україну. Одразу після вибухів на завод приїхали представники екстрених та спеціальних служб. Детальніше про інциденти – читайте тут.