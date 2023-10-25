У Путіна заявили, що провели тренування із завдання масованого ядерного удару "у відповідь"

У Росії продовжують бряцати ядерним озброєнням. Міноборони заявило, що провело тренування із завданням масованого ядерного удару. Ясна річ, що все подавалося під соусом ймовірної відповіді на атаку.

Кремль не один рік вигадує байки про те, що Росію планують атакувати ядерним озброєнням. Відтак, не припиняють бряцати власним ядерним арсеналом. Так, 25 жовтня Путіну доклали про тренування із завдання масованого ядерного удару буцімто "у відповідь".

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Що відомо про ядерні тренування

За наявною інформацією, російське військо відпрацювало завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами. За сценарієм це відбувалося буцімто у відповідь на ядерний удар, завданий противником.

Залучали до тренування мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен, а також два стратегічні ракетоносці. Про це президентові Росії доклав начальник російського генштабу Валєрій Герасимов.

Саме тренування проходило під керівництвом Владіміра Путіна. Він заслухав доповіді не лише Герасимова, а й міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Звідки запускали ракети

З космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс";

З Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" запустили балістичну ракету "Синява".

Путіну доповіли про тренування завдання ядерного удару: дивіться відео

Крім того, пуски крилатих ракет повітряного базування також здійснювали два борти стратегічної авіації Ту-95МС.

За всім процесом особисто спостерігав Путін з допомогою відеозв'язку. Він з дуже серйозним виразом обличчя щось собі записував, поки слухав доповідь від Герасимова.

У Кремлі заявили, що "виконали у повному обсязі" всі завдання, поставлені у рамках тренування з силами і засобами наземної, морської й авіаційної складових сил ядерного стримування.

Росія здійснила тренування стратегічних ядерних сил: дивіться відео

Російське міноборони також виклало відео. На ньому буцімто демонструють бойову роботу розрахунків, а також пуск ракет під час тренування стратегічних ядерних сил.

Звернімо увагу, що Рада федерацій 25 жовтня схвалила законопроєкт, який раніше ухвалила Держдума. У ньому йдеться про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Зауважимо, що відповідне рішення зробили з ініціативи самого Владіміра Путіна.