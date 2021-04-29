У Росії заявили про затримання "групи українських радикалів": реакція МЗС

Російські силовики заявили, що затримали 16 прихильників "українського радикального співтовариства". Їм закидають планування вибухів та збройних нападів.

Затримання відбувалися у 9 різних містах Росії. А саме – в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших.

Раніше МЗС України назвало заяви Росії про "загальну мобілізацію" фейком

Російські ЗМІ повідомили, що мовиться про прихильників нібито української "молодіжної радикальної спільноти "М.К.У. – Маніяки. Культ убивств".

Там заявили по їхню причетність до скоєння насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, підготовки підривів адмінбудівель органів влади та збройних нападів на громадян.

Федеральна служба безпеки розповсюдила відео допиту, на якому один із затриманих заявляє, що угрупування нібито створили у Дніпрі.

Відео, яке оприлюднила ФСБ:

Росія вже публікувала фейки про "М.К.У" та українців

Низка російських ЗМІ у березні опублікувала інформацію про начебто затримання "прихильників української неонацистської групи М.К.У".

У StopFake ще тоді наголошували, що затримані – члени російської націоналістичної організації, а до України не мають жодного стосунку.

Реакція МЗС України

У березні Facebook заблокував низку таких матеріалів, оцінивши інформацію, яку вони містять, як неправдиву.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що інформація про затримання нібито "української групи" у Росії до дипустанов не надходила.

Натомість, за його словами, російські правоохоронці вже давно активно розкручують історії про український радикальний слід, аби залякати громадян своєї країни.

Категорично відкидаємо такі звинувачення. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а прислухатися до законних вимог російських громадян,

– підкреслив Ніколенко.

Й пояснив, що мовиться, зокрема, про дотримання основоположних прав людини, а також забезпечення верховенства права.