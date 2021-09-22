У Росії заявили, що Грузія "втратила біологічний суверенітет"

У Російській Федерації заявили, що Грузія начебто втратила біологічний та епідеміологічний суверенітет. А це в результаті "становить загрозу для Москви".

Очільниця Росспоживнагляду Анна Попова вважає, що лабораторія Лугара в Грузії має дуже високі ризики для Росії.

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Заяви Росії про "втрачений біологічний суверенітет" Грузії

Це відбувається в країні, у якій, на мій погляд, втрачено біологічний і епідеміологічний суверенітет. Це, звичайно, дуже високі ризики для нас,

– заявила Попова.

Мовиться про Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Лугара в передмісті Тбілісі. У Росії думають, що там буцімто розташований медичний дослідницький підрозділ Сухопутних військ США, який вивчає "особливо небезпечні інфекційні хвороби".

Водночас грузинська влада спростовує такі заяви російської сторони. У Тбілісі заявляють, що лабораторія займається тільки науковою роботою.

До слова, це не перші "звинувачення" Москви щодо цього центру. У 2020 році заявляли, що там за допомогою США у лабораторії нібито досліджують здатність комах переносити захворювання.

Попередні схожі висловлювання росіян

Раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав, що на території країн СНД начебто працюють лабораторії зі створення біологічної зброї. Свою діяльність вони здійснюють "в інтересах США". Водночас, стверджував Патрушев, що такі лабораторії нібито є і в Україні.