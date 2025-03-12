У Росії заявили, що Путін нібито приїжджав у Курську область

Росіяни продовжують переконувати у своїх успіхах на Курщині, де вони буцімто "визволили" понад 1100 квадратних кілометрів землі. Тепер Владімір Путін з'явився у військовій формі в так званому пункті управління курським угрупованням військ.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Диктатор заслухав доповідь начальника російського генштабу збройних сил Валєрія Гєрасімова. Дивіться також Чи є шанс відновити позиції: полковник запасу оцінив, як розгортатимуться бої на Курщині й Сході Про що звітували диктатору У керівництві країни-агресора стверджують – за останні 5 днів росіяни повернули 24 населених пункти та 259 квадратних кілометрів території в Курській області. Там загалом "звільнено" нібито 86% від зайнятої ЗСУ площі.