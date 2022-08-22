Окупація Пісків поки не намічається, але в селищі йдуть бої, – радник Монастирського

російська пропаганда за останні два тижні вже кілька разів прозвітувала про буцімто "взяття" Пісків – селища, що є передмістям Донецька. Щоправда, поки занадто рано – там досі точаться вуличні бої.

За останній час ситуація на фронтах російсько-української війни не зазнала. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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У Пісках тривають вуличні бої

За останньою інформацією, яку отримував співрозмовник, Піски не перебувають під окупацією ворога, але всередині селища точаться бої.

Станом на зараз Піски не є окуповані ворогом. Я б не сказав, що там бодай намічається окупація цього населеного пункту,

– заявив Ростислав Смірнов.

Водночас він зазначив, що на східному напрямку ворог продовжує обстріли з реактивної артилерії, танків. Найгарячішими точками на фронті залишаються Бахмут та Авдіївський напрямок, зокрема Піски.

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Ситуація на інших напрямках

Радник Дениса Монастирського також розповів і про ситуацію на Південному напрямку. Там ворог намагався проводити незначні штурмові дії, але після відповіді ЗСУ відступив до вихідних позицій.

Останнім часом ми бачимо активізацію великої кількості безпілотних літальних апаратів. Ворог проводить певні розвідувальні заходи,

– розповів радник міністра.

Водночас на Півночі періодично відбуваються ворожі обстріли прикордонних населених пунктів. Загалом ситуація залишається стабільною.

Чим важливі Піски