Сигнал від Путіна: в ISW пояснили, що насправді означає збільшення чисельності російської армії

Кремлівський диктатор Володимир Путін 4 березня підписав указ про збільшення чисельності збройних сил в рамках військової реформи. Порівняно з 2024 роком російська армія має зрости менш ніж на три тисячі осіб.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Чому Путін ухвалив таке рішення?

Згідно з документом, загальна чисельність збройних сил Росії має становити 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 – військовослужбовці.

Аналітики зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія майже щороку розширює чисельність своєї армії, однак підвищення у 2026 році стало найменшим. Раніше Путін підписував укази про збільшення армії на 137 тисяч у 2022 році, 170 тисяч у 2023 році та 180 тисяч у 2024 році.

Ймовірно, рішення пов'язане з розширенням структури російських збройних сил, оголошеним у січні 2023 року тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Зокрема, йшлося про створення нових військових округів, з'єднань та підрозділів, для укомплектування яких потрібен додатковий особовий склад,

– додали аналітики ISW.

Водночас указ від 4 березня, ймовірно, не матиме впливу на ситуацію на полі бою в Україні в найближчій перспективі. Рішення Путіна радше пов'язане з довгостроковими планами Росії щодо посилення армії для майбутніх конфліктів, зокрема потенційного протистояння з НАТО.

