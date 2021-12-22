У Росії збирають групи найманців на Донбас, сказали йти "звільняти Новоросію" – ЗМІ

Російські журналісти провели розслідування, яке стосується ворожих дій Кремля. За їхніми даними, уже понад 3 місяці в Росії вербують людей для війни на Донбасі та формують з них "батальйони".

Попри те, що вербування триває понад 3 місяці, за даними журналістів, у Росії активізували агітацію в останні кілька тижнів. Росіянам пропонують "відрядження на Донбас".

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Журналісти спілкувалися з вагнерівцями

Під час розслідування журналісти спілкувалися з 8 анонімними джерелами, серед яких вагнерівці та вербувальники. За їхніми словами, людей вербують не лише на території Росії, але й на окупованих територіях.

Найманці, з якими спілкувалися журналісти, заявили, що вербувальники представляються нібито представниками Міністерство оборони Росії. Однак їм не вірять, бо вони не можуть назвати мету "відрядження" та конкретну суму оплати. Одному з бойовиків вербувальник у відповідь на питання про те, яка ціль поїздки на Донбас відповів: "Іти звільняти Новоросію".

Здебільшого найманці відмовляють вербувальникам. Однак ті, з ким спілкувалися журналісти, припускають, що Росія збирає людей нібито для охорони промислових об'єктів на Донбасі або "боротися з місцевим бандитизмом".

Один з вагнерівців розповів, що восени 2021 року його вербували для поїздки на Донбас, однак спершу не знав про те, куди він має їхати і проходив навчання на полігоні в Ростові-на-Дону. Бойовику пропонували зарплату в розмірі 240 тисяч рублів. Однак він не погодився.

Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська – 24 канал) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими,

– розповів бойовик.

Перші батальйони на Донбасі

За інформацією журналістів на окупованій території Донбасу вже створили 2 підрозділи з найманців та злочинців, які назвали "бригадами Дірлеванґера" на честь підрозділу СС Третього Рейху.

Загалом російські вербувальники сподівалися знайти 120 найманців з бойовим досвідом.

Ті, з ким спілкувалися журналісти, висловили сумніви щодо використання таких батальйонів в бойових операціях на Донбасі. Також вони вважають, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну мала.

Загроза російського вторгнення до України: головне

Восени 2021 року низка західних видань опублікувала дані про те, що Росія нарощує війська біля кордону з Україною та готується до повномасштабного наступу.

Цю інформацію підтвердила й українська розвідка. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що напад можливий уже в січні –

У Євросоюзі та НАТО закликали Росію відвести війська від кордонів з Україною. Однак в Північноатлантичному альянсі вже заявили, що у випадку нападу Росії на Україну принцип колективної оборони на нашу державу поширюватися не буде.

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