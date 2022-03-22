Компанія Coca-Cola довго не робила заяв щодо припинення роботи в Росії на тлі вторгнення в Україну. Втім, 8 березня все ж зупинила свій бізнес на території країни-агресорки.

Росіяни вирішили закрити очі на численні санкції проти їхньої держави, й далі сліпо вірити в те, що вони "асвабаждают" людей від нацистів. Зокрема, вирішили, що можна створити вітчизняну "кока-колу".

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У Росії збираються випускати свою "кока-колу"

Так, завод "Арктична вода" хоче розпочати випуск ямальської "кока-коли".

Стало відомо, що технологи підприємства зараз працюють над розширенням смакової лінійки солодких газованих напоїв. Зокрема, в асортименті ямальської газованки з'явиться "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" та "Крем-сода".

Зробити це хочуть, щоб зайняти нішу західного бізнесу, який пішов з російського ринку. При цьому основним завданням виокремлюють збереження високої якості.

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