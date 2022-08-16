росіянка загинула у дерев'яному туалеті: у нього врізався потяг

Чого тільки не стається у росії. Дерев'яні туалети цієї країни вже добре знані у всьому світі, а скоро у росіян не залишиться нічого від цивілізації, тож звикають вже.

У росії потяг наїхав на дерев'яний туалет – загинула жінка

Так, у місті Азбест Свердловської області жінка вирішила справити потребу в одному із таких туалетів, але трапилася аварія – вагон поїзда зійшов з рейок та зніс туалет. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Читайте також Цікавий спосіб не їхати на війну: російська БМП з розгону врізалась у будинок під Бєлгородом

Інцидент трапився на станції "Фабрика 6" на території місцевого заводу. Теплотяг із 21 вагонами рухався станцією, але раптово один з вагонів зійшов з колії та врізався у дерев'яний туалет. Ним користувалися працівники заводу.

У момент аварії у вуличній вбиральні перебувала 49-річна працівниця підприємства. Від отриманих травм росіянка загинула на місці.

Зазначається, що на заводі підтвердили інцидент і наразі триває розслідування. Як повідомили, жінка пропрацювала на підприємстві майже 30 років.

Може зацікавити – ракета окупантів влучила у туалет на сільському городі: дивіться відео