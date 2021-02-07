В Росії жінка замість маски одягла на обличчя труси: курйозне відео

У російському Корольові заклад відмовився обслуговувати жінку без захисної маски. Однак вона не розгубилась і одягла на обличчя труси.

Інцидент трапився у закладі швидкого харчування KFC. Працівники запропонували жінці безкоштовну маску, але вона від неї відмовилася.

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На відео з камер спостережень видно, як відвідувачка стоїть біля каси витягує з сумки труси і накладає їх на обличчя.

Після цього жінці все ж вдалось замовити пиво, крильця і бургер.

Труси "проти" COVID-19: курйозні випадки

Ситуація, коли труси служать "маскою" проти COVID-19, трапляється не вперше. Так, у травні 2020 року в Україні жінка в приміщенні відділення "Нової пошти" зняла з себе спідню білизну та одягла на обличчя.

Скористався трусами й розробник антивірусу McAfee Джон Макафі в аеропорту, коли повертався додому в Німеччину без маски.

Захисну маску з чоловічих трусів зробив також португальський футболіст Жоау Моутінью. Він виклав у мережу відео, на якому разом з дружиною показали, як їм це вдалось зробити.