Жінці з Петербурга заборонили ходити на кладовище через записку на могилі батьків Путіна

Жителька Петербурга залишила записку на могилі батьків Владіміра Путіна. Через це росіянці заборонили відвідувати кладовище.

Приморський районний суд Петербурга заборонив 60-річній Ірінє Цибанєвій відвідувати кладовище через записку на могилі батьків Владіміра Путіна.

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"Виростили виродка і вбивцю": що написала жінка на записці

Раніше суд взяв жінку під домашній арешт, але зараз запобіжний захід замінили на заборону певних дій.

Жінці заборонили спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, користуватися телефоном та інтернетом, залишати межі Петербурга і Ленінградської області, а також відвідувати Серафимовське кладовище.

Син пенсіонерки розповів, що 6 жовтня вона сходила на Серафимівський цвинтар Петербурга і залишила записку на могилі батьків Владіміра Путіна.

Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю й лиха, весь світ молиться про його смерть... Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю,

– написала жінка на записці.

Росіянка не заперечувала, що залишила записку на могилі батьків російського диктатора. Вона розповіла, що зробила це після того, як "подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато".

Російські мобілізовані продовжують бунтувати

"Мобіки" влаштували бунт в Казані. Жахливі умови та відсутність обіцяних виплат згуртували російських солдатів. Річ у тім, що командування залишило своїх військових без води, опалення, їжі та належного озброєння.

Через це "мобіки" зібралися біля намету генерала та почали бунт. Командувачу так і не вдалося заспокоїти підлеглих. Не допомогли навіть залякування, що викличе ОМОН.

Окупантів, які відмовляються воювати, просто кидають в підвали. Такими методами діє військове командування Росії там, де не працюють загороджувальні загони.

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