У Росії жорстко приземлився пасажирський літак: є жертви

У Росії в Іркутській області двомоторний літак L-410 здійснив жорстке приземлення. Він перебуває біля води. Загинули 4 людей.

Так, літак впав за кілька сотень метрів від річки. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв розповів, що загинули троє пасажирів й пілот.

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Рятувальники визволяли людей

Загалом на борту перебувало 16 людей. Попередньо відомо, що 12 людей постраждали. Рятувальники продовжували визволяти людей, які застрягли у салоні. Восьмеро людей передали медикам.

Влада прийматиме рішення щодо компенсацій сім'ям загиблих й постраждалих.

Причина авіакатастрофи

Серед можливих причин ситуації розглядають помилку екіпажу при спробі сісти в тумані. Припускають, що міг відмовити двигун.

Спочатку навіть повідомляли, що літак загорівся при посадці та впав в тайгу. Проте Кобзєв з посиланням на очевидців заявив, що конструкція літака деформована, але пожежі на борту немає.

Пілот, який вижив, розповів, що під час заходу на друге коло вони взяли занадто низьку висоту. Був сильний туман, тож пілоти не помітили сопку й врізалися в неї.