У Росії зіткнулися два поїзди: постраждали десятки людей

У Росії сталося зіткнення двох поїздів. Унаслідок аварії постраждали десятки людей, серед яких – діти.

Про інцидент повідомляють росЗМІ. Наразі на місці подій працюють рятувальники, передає 24 Канал.

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Унаслідок зіткнення постраждали десятки людей

В Ульяновській області Росії 22 листопада зіткнулися пасажирський потяг "Адлер – Перм" та маневровий теплотяг. Як повідомляють у мережі, в потязі було 396 пасажирів, серед яких 94 дитини.

Зіткнення сталося на 962 кілометрі між станціями Бряндіно та Тіїнськ Куйбишевської залізниці. Наразі відомо, про щонайменше 25 постраждалих унаслідок зіткнення поїзді. Серед травмованих – одна дитина.

У Росії зіткнулися потяги: дивіться відео

Російська влада не поспішає коментувати аварію. В російській залізниці також неохоче розповідають деталі зіткнення поїздів.

За попередніми даними, пасажирський потяг міг зіткнутися з теплотягом через хибний сигнал про вільні колії. Як стверджують російські ЗМІ, шлях, яким слідував пасажирський потяг "Адлер – Перм", зайняв маневровий теплотяг з 10 порожніми вагонами, що прямував з Димитровграда. Система, яка виключає прямування одними шляхами, "чомусь не спрацювала". Через погану видимість машиністи пасажирського складу пізно помітили вагони перед собою і застосували екстрене гальмування, втім, зіткнення уникнути не вдалося.

Російські поїзди після зіткнення: дивіться відео

Наслідки зіткнення поїздів у Росії – більше у галереї

Російські пропагандисти повідомили, що під час зіткнення потягів постраждав й учасник так званої "спецоперації". Окупант бідкається, що повертався з війни після поранення, але після аварії пасажири вже понад 4 години чекають, коли зможуть поїхати далі. Цікаво, що на відео росіянин говорить, мовляв, пасажирам потягу "Адлер – Перм" обіцяють привезти теплий одяг, їжу та воду. А ось про те, як пасажирам потягу дістатися до своїх пунктів призначення, поки що не коментують.

Росіянин бідкається на зіткнення потягів: дивіться відео

Наразі відомо, що після аварії через проведення технічних робіт затримується потяг № 354 та приміський поїзд № 6719 сполученням Димитровград – Ульяновськ.

Слідчі вже порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

По Росії пройшовся потужний ураган

Росією 19 листопада пройшовся потужний ураган. Потужний вітер буквально зносив усе на своєму шляху – зривав дахи будинків, ламав дерева та здіймав у повітря предмети.

Потужний ураган накрив Сибір – найбільше дісталося містам Алтайського краю, Кемеровської, Омської та Новосибірської областей. Також непогода прийшла й в Красноярськ. Згідно з повідомленнями синоптиків, вітер досягав швидкості у 35 метрів на секунду.

Через негоду загинуло щонайменше 2 людини, також є постраждалі. Крім того, ураган залишив росіян без світла та опалення.