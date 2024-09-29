Там було майже 50 людей: у Росії рейсовий автобус зіштовхнувся з вантажівкою і загорівся

У Росії сталася моторошна ДТП за участю автобуса та вантажівки. Є жертва, багато поранених.

Увечері 29 вересня у Краснодарському краї автобус, яки прямував зі Ставрополя у Краснодар, зіткнувся на великій швидкості з фурою, внаслідок чого обидва транспортні засоби спалахнули. Усередині автобуса, попередньо, перебували близько 50 пасажирів.

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ДТП з "вогником" у Росії

МЧС Росії повідомляє, що внаслідок ДТП загинув водій вантівжки, ще 5 людей постраждали, зокрема три дитини.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть про набагато більшу кількість постраждалих. Йдеться про понад 20 поранених. 15 госпіталізували, троє перебувають у важкому стані.

Попередньо, в автобусі перебували вболівальники ставропольського гандбольного клубу "Віктор". Сьогодні ставропольська команда провела матч із краснодарським СКІФом.

У мережі тим часом поширили моторошні кадри з місця аварії.

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Наслідки аварії у Краснодарському краї / Фото соцмережі