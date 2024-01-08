Повітряна тривога по всій Україні: ворог запускає ракети з авіації
В Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано активність ворожих Ту-95, якими Росія обстрілює Україну.
Зранку 8 січня в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації, передає 24 Канал.
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Ракета через Івано-Франківську область – в напрямку Львівщини. Як повідомили Повітряні сили, у повітряному просторі України рухається Кинджал. Його курс на Дніпропетровщину. Більшість крилатих ракет – в повітряному просторі Хмельниччини. У Хмельницькому пролунало мінімум три вибухи. Швидкісна ціль на Київ. Відпрацювали сили протиповітряної оборони. Ракети біля Старокостянтинова. З Криму запустили балістику по Запоріжжю. Ту-22 відходять від спускових рубежів. Ракета на Кривий Ріг. Зміна напрямку Х-101 зі Львівщини, Тернопільщини на Старокостянтинів, пишуть моніторингові канали. Злетів ще один МіГ. Росія знову запустила "Кинджали". Повторні пуски ракет на Харківщину. Ракети летять на Львівщину з Тернопільщини. Моніторингові канали пишуть про балістику в бік Кропивницького. Ворог запустив С-300 на Харківщину. Зафіксовано пуски ракет із Ту-22. Загроза для Північного Сходу. Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Згодом піднявся ще один борт. Через Вінниччину летить група крилатих ракет. Вони спрямовані на Хмельниччину. У Дніпрі чули вибухи. У напрямку Дніпра зафіксовано ще одну групу крилатих ракет. Повітряні сили написали про швидкісну ціль на Дніпро. Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів". Група крилатих ракет на півдні Київщини. Курс – західний. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Як повідомили Повітряні сили, одна з ракет рухається у напрямку Черкащини або Полтавщини. Станом на 6:27 тривога по всій Україні. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку, пишуть моніторингові канали. Офіційного підтвердження немає. Станом на 6:23 тривогу оголосили майже по всій території України, окрім Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Також повідомляли про ракети у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше моніторингові канали написали, що у цьому напрямку локаційно чисто. На Півночі активні Су-34. Там зафіксували проліт ракети у напрямку Полтавщини. Повітряні сили повідомили про зліт ще 4 літаків ту-22. Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.
Кинджал у напрямку до Дніпра
У Хмельницькому вибухи
Ракети на Львівщині
С-300 на Харківщину
Злетів ще два МіГи
Ще одна група ракет
Пуск "Кинджалів"
Злетів МіГ
Ракета у напрямку Черкащини або Полтавщини
Росія підняла в повітря Ту-95
Ракета через Івано-Франківську область – в напрямку Львівщини.
Як повідомили Повітряні сили, у повітряному просторі України рухається Кинджал. Його курс на Дніпропетровщину.
Більшість крилатих ракет – в повітряному просторі Хмельниччини.
У Хмельницькому пролунало мінімум три вибухи.
Швидкісна ціль на Київ. Відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Ракети біля Старокостянтинова.
З Криму запустили балістику по Запоріжжю.
Ту-22 відходять від спускових рубежів.
Ракета на Кривий Ріг.
Зміна напрямку Х-101 зі Львівщини, Тернопільщини на Старокостянтинів, пишуть моніторингові канали.
Злетів ще один МіГ.
Росія знову запустила "Кинджали".
Повторні пуски ракет на Харківщину.
Ракети летять на Львівщину з Тернопільщини.
Моніторингові канали пишуть про балістику в бік Кропивницького.
Ворог запустив С-300 на Харківщину.
Зафіксовано пуски ракет із Ту-22. Загроза для Північного Сходу.
Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Згодом піднявся ще один борт.
Через Вінниччину летить група крилатих ракет. Вони спрямовані на Хмельниччину.
У Дніпрі чули вибухи.
У напрямку Дніпра зафіксовано ще одну групу крилатих ракет. Повітряні сили написали про швидкісну ціль на Дніпро.
Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів".
Група крилатих ракет на півдні Київщини. Курс – західний.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Як повідомили Повітряні сили, одна з ракет рухається у напрямку Черкащини або Полтавщини.
Станом на 6:27 тривога по всій Україні.
Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку, пишуть моніторингові канали. Офіційного підтвердження немає.
Станом на 6:23 тривогу оголосили майже по всій території України, окрім Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
Також повідомляли про ракети у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше моніторингові канали написали, що у цьому напрямку локаційно чисто.
На Півночі активні Су-34. Там зафіксували проліт ракети у напрямку Полтавщини.
Повітряні сили повідомили про зліт ще 4 літаків ту-22.
Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.