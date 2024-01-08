Повітряна тривога по всій Україні: ворог запускає ракети з авіації

В Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано активність ворожих Ту-95, якими Росія обстрілює Україну.

Зранку 8 січня в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації, передає 24 Канал.

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