Повітряна тривога по всій Україні: ворог запускає ракети з авіації

8 січня 2024, 06:15
Читать новость на русском

В Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано активність ворожих Ту-95, якими Росія обстрілює Україну.

Зранку 8 січня в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації, передає 24 Канал

Дивіться також Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом

 

07:38, 08 січня

Ракета через Івано-Франківську область – в напрямку Львівщини.

07:34, 08 січня

Кинджал у напрямку до Дніпра

Як повідомили Повітряні сили, у повітряному просторі України рухається Кинджал. Його курс на Дніпропетровщину.

07:28, 08 січня

Більшість крилатих ракет – в повітряному просторі Хмельниччини.

07:28, 08 січня

У Хмельницькому вибухи

У Хмельницькому пролунало мінімум три вибухи.

07:21, 08 січня

Швидкісна ціль на Київ. Відпрацювали сили протиповітряної оборони. 

07:20, 08 січня

Ракети біля Старокостянтинова.

07:14, 08 січня

З Криму запустили балістику по Запоріжжю.

07:13, 08 січня

Ту-22 відходять від спускових рубежів.

07:13, 08 січня

Ракета на Кривий Ріг.

07:12, 08 січня

Зміна напрямку Х-101 зі Львівщини, Тернопільщини на Старокостянтинів, пишуть моніторингові канали.

07:11, 08 січня

Злетів ще один МіГ.

07:10, 08 січня

Росія знову запустила "Кинджали".

07:06, 08 січня

Повторні пуски ракет на Харківщину.

07:05, 08 січня

Ракети на Львівщині

Ракети летять на Львівщину з Тернопільщини.

07:00, 08 січня

Моніторингові канали пишуть про балістику в бік Кропивницького.

07:00, 08 січня

С-300 на Харківщину

Ворог запустив С-300 на Харківщину.

06:59, 08 січня

Зафіксовано пуски ракет із Ту-22. Загроза для Північного Сходу.

06:50, 08 січня

Злетів ще два МіГи

Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Згодом піднявся ще один борт.

06:49, 08 січня

Через Вінниччину летить група крилатих ракет. Вони спрямовані на Хмельниччину.

06:44, 08 січня

У Дніпрі чули вибухи.

06:39, 08 січня

Ще одна група ракет

У напрямку Дніпра зафіксовано ще одну групу крилатих ракет. Повітряні сили написали про швидкісну ціль на Дніпро.

06:36, 08 січня

Пуск "Кинджалів"

Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів".

06:30, 08 січня

Група крилатих ракет на півдні Київщини. Курс – західний.

06:29, 08 січня

Злетів МіГ

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

06:27, 08 січня

Ракета у напрямку Черкащини або Полтавщини

Як повідомили Повітряні сили, одна з ракет рухається у напрямку Черкащини або Полтавщини.

06:27, 08 січня

Станом на 6:27 тривога по всій Україні.

06:25, 08 січня

Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку, пишуть моніторингові канали. Офіційного підтвердження немає.

06:23, 08 січня

Станом на 6:23 тривогу оголосили майже по всій території України, окрім Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. 

06:20, 08 січня

Також повідомляли про ракети у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше моніторингові канали написали, що у цьому напрямку локаційно чисто. 

06:19, 08 січня

На Півночі активні Су-34. Там зафіксували проліт ракети у напрямку Полтавщини.

05:38, 08 січня

Повітряні сили повідомили про зліт ще 4 літаків ту-22. 

02:58, 08 січня

Росія підняла в повітря Ту-95

Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.

 

Автор: Вікторія Кульженко