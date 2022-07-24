путін змінив командувача південним військовим округом: хто такий Сергій Кузовлєв

Військове командування росії призначило нового виконувача обов'язків начальника південним військовим округом Сергія Кузовлєва. Свого часу він був ватажком "народної міліції" так званої "лнр".

Так, генерала Олександра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сергій Кузовлєв.

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Що відомо про Сергія Кузовлєва

Він є громадянам Росії. У 2014 році, коли він ще був начальником штабу 58-ї армії Південного військового округу, його призначили ватажком так званої "народної міліції" окупованої території Луганської області.

Раніше Кузовлєв обіймав посаду начальника штабу ПВО і з листопада 2020 року по лютий 2021-го командував російським угрупуванням у Сирії. У січні 2021 року путін присвоїв йому звання генерал-полковника.

До слова, про зміни у лавах російських воєначальників пробовкнувся відомий тік-ток герой Рамзан Кадиров. Він написав, що виконувач обов'язків командувача ПВО Сергій Кузовлєв 23 липня відвідав Чечню із метою інспектування кадировських батальйонів "Ахмат".

Антикадирівській рух в Чечні наростає

Цікаво, що візит генерал-полковника та інспекція кадировських сил відбулися через два дні після того, як Кадиров оголосив про те, що ці батальйони перекинуть в Україну. Військові експерти вважають, що це може свідчити про наростання тиску на Кадирова всередині Чеченської республіки.

21 липня антикадировський батальйон "Шейх Мансур" оголосив про повстання проти режиму Кадирова та деокупацію Ічкерії, тож цілком ймовірно, що окупант може затримати нещодавно сформовані батальйони "Ахмат" у Чечні, щоб впоратися з будь-якими "місцевими заворушеннями". Зокрема виявилось, що цей батальйон досі перебуває на території країни.

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