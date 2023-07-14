Росіяни знайшли кандидата на роль нового Пригожина

У росіян новий кандидат за заміщення вакантної посади "публічного Пригожина". Знайомтеся – колишній (вже) командувач 58-ю армією генерал Іван Попов.

"Генерал від народу" по-російськи

Традиційна історія для "народного улюбленця": різав "правду-матку" – зняли – звернувся до соратників. Ну і прізвище та ім'я якнайкраще підходить на роль генерала від народу – Іван Іванович Попов – скрєпи в кожному слові.

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Критикує "вище командування", але не концентрується персонально на Сєргєю Шойгу (хоч того згадує). Занадто багато деталей не дає, залишаючи місце для кроку назад. Публічно просуває Івана Попова депутат Держдуми Андєрй Гурулєв. Який, до речі, раніше так само командував 58-ю армією.

Сприймати це як "бунт проти вищого керівництва" не раджу. Як заколот чи смуту теж. У міноборони Росії будуть кадрові перестановки, але вони стосуються умовних 2-ї та 3-ї лінії керівництва.

Є кілька груп, які бажають посилитись, просунувши на вакантні посади своїх людей. Тому поки що маємо закулісну бійку за місця та погони.

Ну і сам Попов може стати якоюсь політичною фігурою (якщо так вирішать зверху).

Зокрема, нагадаю, що Кремлю необхідна партія радикального спрямування. Не така, що виникла самостійно, а створена та підконтрольна, якій наказано акуратно критикувати начальство. Такий собі аналог партії "Родіна", яка існувала на початку нульових.

Опальний генерал – ідеальна кандидатура. Звичайно, якщо буде ухвалено рішення про старт політичного проєкту в найближчі місяці.