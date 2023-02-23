У Росії знайшли мертвим нафтового магната, пов’язаного з Єльциним

У Росії загадково помер колишній нафтовий олігарх Владислав Ровнейко. На території держави-агресорки продовжуються загадкові смерті серед людей, пов'язаних із нафтогазовою промисловістю.

Непритомного чоловіка знайшли 22 лютого у підмосковному будинку, врятувати його не змогли. Це нафтовий магнат кінця 1990-х – початку 2000-х років. Про його смерть повідомили у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Пропагандисти, посилаючись на свої джерела, повідомили, що тіло Ровнейка лежало в його підмосковному будинку в Одинцовському міському окрузі.

Йому було 59 років. Стверджують, що кримінальний слід у смерті Ровнейка не простежується.

Олігарх був пов'язаний з Єльциним: біографія

Загиблий мав спільний бізнес із зятем експрезидента Росії Бориса Єльцина. Це чоловік дочки Єльцина Тетяни Дяченко. Разом вони заснували компанію Urals Energy NV.

Крім того, він володів часткою у бельгійській нафтотрейдинговій компанії.

Відомо, що освіту Ровнейко здобув в одному з найпрестижніших російських ВНЗ – у Московському державному інституті міжнародних відносин.

Потім він працював у "Союзнафтоекспорті", якийсь час був у Бельгії.

Там Ровнейко працював з нинішнім главою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. До слова, російські ЗМІ пишуть, що Ровнейко міг бути розвідником.

До речі, серед російських мільярдерів після початку повномасштабної війни Росії проти України спостерігається висока смертність. Відомо про загибель щонайменше 8 топчиновників нафтогазового сектору.