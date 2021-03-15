У Росії знайшли тіло дівчинки зі слідами укусів собак

У Москві 14 березня посеред вулиці знайшли загиблу 14-річну дівчинку. На її тілі виявили сліди від нападу та укусів собак.

Що трапилося з дівчиною

Інцидент трапився на вулиці Барклая. Тіло дитини знайшли під вікнами житлового будинку.

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За попередніми даними, дівчина прийшла додому до свого 15-річного знайомого. Підлітки перебували вночі у квартирі без нагляду дорослих.

Також відомо, що у квартирі були 2 собаки бійцівської породи "американський стафордшир-тер'єр". На тілі дівчинки виявили тілесні ушкодження, які характерні при нападі з гори та укусах собак.

Під час перевірки встановлять обставини події. Надана оцінка дотримання вимог федерального законодавства щодо неповнолітніх, а також діям батьків щодо виконання ними своїх обов'язків по вихованню дітей,

– заявили у прокуратурі.

Там додали: "За результатами перевірки, за наявності підстав, розглянутт питання про вжиття заходів прокурорського реагування".

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