У Росії зник Мі-8: на борту були десятки людей

У Росії зник вертоліт Мі-8. Зв'язок з бортом "Вітязь Аеро" зникл, коли він вилетів з селища Ніколаєвка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

Про це пишуть російські ЗМІ. За попередньою інформацією, на борту могло бути 19 туристів, доля яких наразі невідома, передає 24 Канал.

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На Камчатці зник Мі-8

Як пишуть російські телеграм-канали, вертоліт Мі-8 з людьми на борту зник на Камчатці. Борт не прибув до пункту призначення й зник в районі селища Ніколаєвка Єлизовського району.

Наразі невідомо, скільки людей будо на борту Мі-8. Російські прокремлівські ЗМІ заявляють, що на борту нібито було лише 3 людей – 2 пілоти й бортінженер.

Водночас інші канали повідомляють, що людей на борту було набагато більше. Так, у мережі стверджують, що Мі-8 міг перевозити близько 19 туристів.

У мережі пишуть, що гелікоптер мав забрати людей із вулкана Вачкажець. Мі-8 мав пролетіти усього 25 кілометрів – це кілька хвилин. Однак екіпаж досі не вийшов на зв'язок.



Село Ніколаєвка та вулкан Вачкажець, звідки росіяни мали забрати туристів / Скриншот Google maps

РосЗМІ повідомляють, що на пошуки Мі-8 вилетів інший борт тієї ж компанії "Вітязь Аеро". Наразі росіяни намагаються знайти вертоліт.

Згодом у росавіації підтвердили, що вертоліт дійсно зник біля вулкана Вачкажець. Також російська влада офіційно заявила, що на борту Мі-8 було 22 людини.