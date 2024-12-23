"Загадкова пожежа": у Росії знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів

У Росії стає все більш неспокійно, зокрема, страждає військово-промисловий комплекс. Стало відомо про знищення складу із деталями до дронів-камікадзе.

Зранку 23 грудня стало відомо, що у Росії знищили склад із деталями до "Шахедів". Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Сталась загадкова пожежа

У ГУР розповіли, що у Росії знищено склад із деталями до ударних дронів типу "Шахед" на 16 мільйонів доларів.

Це сталось на території економічної зони "Алабуґа". Там спалахнув склад, де зберігали деталі до БпЛА. Слід зазначити, що дрони-камікадзе Росія постійно застосовує для ударів по українських містах.

Відомо, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Шахедів", однак все згоріло.

У️ ГУР зазначили, що загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу Росії.

ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата,

– мовиться в повідомленні.

Військово-промисловий комплекс Росії страждає не вперше.