У Росії знову палає на складах: цього разу горить хімзавод в Уфі

У Росії знову "бомбезний вечір". Цього разу в російській Уфі яскраво горить хімічний завод, який належить компанії "Крезол".

Вогонь охопив складські приміщення заводу. Кадри пожежі публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Пожежа другої категорії

Вогонь спалахнув близько 19:00 за київським часом. Пожежі присвоїли другу категорію. Вогонь намагаються локалізувати та погасити. Для цього в Уфі вже залучили 16 одиниць техніки.

Хімзавод належить компанії ТОВ "Крезол", яка є найбільшим російським виробником та постачальником хімічних реагентів та лабораторного обладнання.

Російські ЗМІ пишуть, що постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає – співробітники товариства самостійно евакуювалися.

В Уфі горить хімічний завод: дивіться відео

Тим часом у Брянську "працювало ППО"

У Росії 17 лютого поскаржилися на "атаку безпілотника" на аеропорт у Брянську. Окупанти повідомили, що російська ППО нібито збила над містом "український" БпЛА.

Вибухи місцеві жителі почули близько 13:00. Згодом телеграм-канали опублікували фото білої смуги в небі над Брянськом, яка спостерігається зазвичай після роботи ППО.

Пропагандистські медіа повідомляють, що попередня атака на цей аеропорт трапилась 10 лютого близько 9:30. Тоді росЗМІ прозвітували про "кілька збитих дронів", які летіли на малій висоті, проте не вказали точну кількість.

Пропагандисти почали активно вихваляти Сумнозвісну російську ППО за "швидку і своєчасну реакцію", однак від українського кордону до Брянського аеропорту близько 115 кілометрів. Тому до швидкості реакції російської "могутньої ППО" залишається ще багато питань