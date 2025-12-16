Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Рейс Boeing 777 летів на Кубу ранком 16 грудня, коли сталася пожежа. На борту були 432 пасажири та 21 член екіпажа.

Аеропорт Шереметьєво повідомив тільки, що відбулося переривання злету. А от профільний російський паблік "Авіаторщина" уточнив, що в літака спалахнув правий двигун під час розгону.

Екіпаж екстрено загальмував і зупинився в межах злітно-посадкової смуги. Ніхто не постраждав. Борт відбуксували, а пасажирів висадили і повезли в термінал.

Очевидці розповіли, що почули "сильний хлопок", а у правому двигуні "виник яскравий спалах", після чого літак "втратив потужність",

– інформує ЗМІ.

У пресслужбі перевізника кажуть, що це технічна несправність. На Кубу за кілька годин мав вирушити резервний літак.

Цікаво, що це вже другий подібний випадок. 3 грудня екстрено сів Boeing 777, який летів з Москви до Пхукету. Тоді теж загорівся двигун, а на борту були 412 пасажирів та 13 членів екіпажу.

Російська "Нова газета" підрахувала, що в 2025 році кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній зросла приблизно в чотири рази на рік. Причина – санкції і відсутність власного виробництва запчастин.

Влада теж визнає проблеми. Ространснагляд в жовтні наводив такі дані: в 2025 році в російській комерційній авіації сталися 2 аварії та 2 авіакатастрофи, в яких загалом загинули 53 особи.

Цікаво! Нещодавно російський військовий літак Ан упав у водосховище в Івановській області. Провину поспішили перекласти на завод, але ремонтники сказали: востаннє обслуговували судно багато років тому. Останнім часом літаком займалися виключно спеціалісти військової частини, до якої він належав.

