У Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність деталей

Санкції таки боляче б'ють по Росії. У держави-агресорки не вистачає фінансів, аби виробляти нові танки. Також для цього катастрофічно бракує імпортних комплектуючих.

Такою інформацією поділились в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Криза виникла на "Уралвагонзаводі".

Тим часом Росія різко скоротила видобуток нафти через санкції, – Reuters

На "Уралвагонзаводі" виробляють бронетехніку

На цьому підприємстві у Нижньому Тагілі виробляють бронетехніку, зокрема, танк "Т-72". Наразі завод зіткнувся з численними проблемами:

збільшення відсоткових ставок за кредитами,

відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів,

підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь).

Хоча російське керівництво полюбляє рекламувати імпортозаміщення, проте воно не дозволяє продовжити випуск високотехнологічної зброї. Адже без певних імпортних матеріалів не обійтись.

Завод вимагає 100% передплати

Завод вимушений виживати, вимагаючи 100% передплату навіть на державні замовлення. Зупинилось виробництво танків "Т-90" та "Т-14".

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Основним напрямком роботи заводу поки визначили ремонт техніки, яку пошкодили піж час воєнних дій в Україні.