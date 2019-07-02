17:43
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Соцмережі

      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі

      184
      Росія прийшла на Донбас зовсім не заради російської мови
      Росія прийшла на Донбас зовсім не заради російської мови / Новини 24

      Мабуть, можна обіцяти будь-що під час війни з метою розкладу та деморалізації супротивника. Власне, Росія це робила і робить постійно, беручи території часто "без бою".

      Але при цьому не можна забувати за жодних обставин, що Росія прийшла сюди зовсім не заради російської мови та її захисту. Їм байдуже на все це. Саме тому вони не "захищають" російську мову у Середній Азії, бо в цьому хиткому регіоні будь-які тілорухи можуть бути використані Китаєм, котрий і так "підминає" під себе сусідів.

      До теми: Російська мова для Донбасу: які наслідки для України можуть мати заяви Богдана

      До речі, питання мови ніколи не піднімалося росіянами як ключове. Вони, звісно, періодично згадують про мову у контексті "наших б'ють", але вимоги у них інші і конкретні: їм потрібні гарантії присутності в Україні та гарантії визначального впливу на Україну. Їм не потрібно "просто російську мову у Донецьку". Їм потрібні: республіки, "народні міліції", право "геополітичного вето". Якщо вони це все одержать, то їм, загалом, не принципово, який статус буде у російської. Зрештою, вона тоді продовжить своє проникнення через ЗМІ.

      Ну і що таке "російська мова у Донецьку"? Ви справді думаєте, що когось влаштує ситуація "у Донецьку – російська, у Львові – українська, а Київ – десь посередині"? Очевидно, ні. В Україні відсутні регіони із чіткою лінгвістичною ситуацією. Всі регіони – мішанина російської, української та усіх форм суржиків та діалектів. І мова тут часто не засіб комунікації, а спосіб ідентифікації. Якщо поспілкуватися з "русько-мірцем", то для нього Київ – російське місто. Львів – російське місто і т.д. І там має бути скрізь російська.

      Навіщо обіцяти те, що від тебе, власне, ніхто не просить? Так, так можна заробити певні політичні бали. І на Сході – теж. Але війна – це зовсім не про це. Це чиста геополітика.

      Автор: Петро Олещук
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?

      blog_ava
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні
      11700
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Російська пропаганда мовне питання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 152
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 382
      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      Блог Соцмережі 182
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні , 16:30 "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      1450
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 237
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук