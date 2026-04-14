Наводила БпЛА на Харків та підтримула окупантів: СБУ затримала російську шпигунку

СБУ затримала російську агентку, яка допомагала окупантам під час масованої атаки на Харків 2 квітня. Шпигунка в онлайн-режимі наводила на місто ворожі реактивні дрони типу "Герань-3".

Фігурантку затримали "на гарячому" в одному з парків Харкова. Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ затримала російську шпигунку?

Дрони наводила завербована росіянами місцева жителька. Окупанти помітили її в соцмережах, де та публікувала коментарі у підтримку ворога.

За інструкціями кремлівських кураторів жінка мала знімати наслідки обстрілу одразу після нічної атаки, а також фіксувати польоти дронів над Харковом удень.

Таким чином росіяни намагалися оцінити ефективність своїх БпЛА та отримати координати розміщення систем української ППО.

Листування з російським куратором в телефоні агентки / Фото СБУ

Також окупанти надавали інформацію шпигунці про орієнтовані напрямки польоту дронів, щоб та завчасно прибула на місце та усе зафіксувала.

Правоохоронці заарештували агентку поки та вела пряму трансляцію для окупантів під час другої хвилі обстрілу Харкова.

На місці СБУ вилучила у зловмисниці телефон з усіма доказами співпраці з ворогом. За допомогою гаджета окупанти й наводили БпЛА на житлові будівлі у місті.

Слідчі повідомили агентці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

