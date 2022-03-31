Російська армія для нас як солодка булочка, – командир Інтернаціонального легіону

Командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України, відомий як "Adviser", дав інтерв'ю одному із найбільших інформагентств США Associated Press.

В ході розмови військовий розповів про свій досвід війни проти російської армії, а також наголосив, що зараз серед українців та іноземців зустрічається все більше охочих приєднатися до Інтернаціонального спецпідрозділу. Водночас легіон не може прийняти усіх.

Читайте також ЗСУ звільнили від російської окупації низку населених пунктів на Запоріжжі

Інтернаціональний легіон – це, перш за все, – професіоналізм

Наразі пріоритетне завдання інтернаціонального легіону – відібрати професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення та зможуть дотягнутися до рівня сформованої армії.

Бажаючих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20 – 30 тисяч які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти,

– розповів "Adviser".

Люди, які вступають у легіон, приїхали не заради грошей. Їхня головна мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі.

У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали,

– сказав командир.

Дивіться інтерв'ю командира Інтернаціонального легіону

Про ослаблену армію Росії

Командир вважає, що Росія не має шансу проти наших військових. За його спостереженнями, у нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років, з їхньої сторони на фронті – 50-кілограмові діти, які не знають, як поводитися зі зброєю.

Російська армія для нас як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років... З достойним супротивником я стикнувся лише в Ірпені,

– зазначив "Adviser".

Про низьку кваліфікацію російських військ свідчать і їхні втрати. Станом на 31 березня, ЗСУ знищили ще 17 500 російських найманців.

Важливо – втрати ворога станом на ранок 31 березня