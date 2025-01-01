Чи достатньо у ворога ресурсів: генерал Наєв назвав кількість військових у російській армії

Російська армія має величезний ресурс живої сили. Всього за рік ворог прийняв у свої лави 400 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерал-лейтенанта Сергія Наєва в інтерв'ю NV.

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Що відомо про чисельність російської армії та швидкість її оновлення

Сергій Наєв розповів, що наразі російська армія нараховує понад два мільйони осіб, з них півтора мільйона – це військовослужбовці.

За минулий 2024 рік їм вдалося прийняти на військову службу за контрактом близько 400 тисяч. З них 65 (тисяч – 24 Канал) – це спецконтингент, тобто колишні зеки. І вони створили – шляхом проведення організаційних заходів у Російській Федерації – Ленінградський і Московський округ,

– вказує Наєв.

Генерал зазначає, що зараз окупанти працюють над створенням двох мотострілецьких дивізій. Водночас за весь 2024 рік вони створили близько 15 полків контролю території.

"Для поповнення втрат їхній резерв зараз обраховується на рівні 40 тисяч військовослужбовців (на місяць – 24 Канал), щоб швидко поповнювати втрати. Також є резерви – близько 45 тисяч військовослужбовців – для нарощування зусиль на тому чи іншому напрямку", – каже він.

Наєв каже, що всього у Росії військовонавченого ресурсу – тобто тих, які раніше служили в армії, – близько 1,6 мільйона військовозобов'язаних. І саме шляхом прийому їх на військову службу за контрактом ворог може проводити воєнні дії ще багато років.