Російська армія назавжди впише себе в історію як чи не найбільш варварську у світі, – Зеленський

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та вбивати мирних жителів, порушуючи усі міжнародні конвенції. За словами президента Володимира Зеленського, ці звірства загарбників назавжди залишаться у світовій історії.

Інтенсивність вогню військ окупантів на Харківському напрямку, Донбасі та в Дніпропетровській області значно зросла. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні 19 квітня, повідомляє 24 канал.

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Росія впише свою армію у світову історію як найбільш варварську

Президент зазначив, що російські війська досі вважають звичайну житлову інфраструктуру нормальними мішенями.

Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу,

– зазначив глава держави.

Зеленський додав, що фірмовий почерк окупантів – цілеспрямоване вбивство мирних людей та руйнування житлових кварталів і цивільної інфраструктури, застосовуючи для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями.

"І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла", – зазначив президент.

Глава держави підсумував, що коли запрацює спеціальний трибунал для засудження всіх винних у воєнних злочинах в Україні, російський паспорт означатиме у світі лише одне – однозначні осуд та небажання співпрацювати від усіх порядних людей.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: